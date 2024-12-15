Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.ORTACA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 16.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ORTACA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/14 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Verilen Karar gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Satışa konu taşınmazın konumlandığı ana taşınmaz Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi, Köyiçi mevkii,315 parsel nolu,376,10m2 yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmazdır.Değerleme konusu taşınmaz bu ana taşınmaz üzerindeki iki katlı binanın birinci katında konumlu, 6/46 arsa paylı, 1 nolu Bağımsız Bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazdır.
        Adresi : Gülpınar Caddesi 312 Soka N.4 Ortaca Muğla Ortaca / MUĞLA
        Yüzölçümü : 376,10 m2
        Arsa Payı : 6/46
        İmar Durumu :Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlandığı315 parsel nolu ,ana taşınmaz, Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planında bitişik nizam, iki kat ticaret alanı içindedir.
        Kıymeti : 4.300.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:32
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 13:32
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:32
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:32

        10/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140326
        Yazı Boyutu