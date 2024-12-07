Örnek No:55*

T.C. ORHANELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Eskidanişment Mahallesi, Çaylak Mevkii, 140 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1,55 km, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 7,20 km uzaklıktadır. Taşınmaz kuru tarıma elverişli, yaklaşık %6 meyillidir. Üzerinde ekili dikili tarım ürünü bulunmayıp kendiliğinden çıkan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Orhaneli-Harmancık karayoluna çok yakın mesafededir. Doğusunda dere, batısında kadastro yolu, diğer taraflarda tarım arazileri bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Eskidanişment Mahallesi Orhaneli/Bursa

Yüzölçümü : 32.508,57 m2

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 3.575.943,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:11

06/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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