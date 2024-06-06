Örnek No:55*

T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, 300Evler Mahallesi, Banlakbaşı Mevkii, 356 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

Adresi : 300Evler Mahallesi Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 5.729,00 m2

İmar Durumu : Yok, Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 6.874.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, 300Evler Mahallesi, Banlakaltı Mevkii, 358 Ada, 61 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, yol ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üzerinde 6 ceviz, 5 elma, 4 erik ve 5 kavak fidanı bulunmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

Adresi : 300Evler Mahallesi Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 7.220,90 m2

İmar Durumu : Yok, Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 8.665.080,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Esentepe Mahallesi, Çatak Mevkii, 290 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Üzerinde ekili dikili ürün bulunmamakta olup yakınından geçen sulama kanalından sulama imkanı bulunmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Esentepe Mahallesi Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 2.480,04 m2

İmar Durumu : Yok, Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 2.108.034,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:06

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçe, Esentepe Mahallesi, Çatak Mevkii, 290 Ada, 28 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Üzerinde buğday ekili olup, yakınından geçen sulama kanalından sulama imkanı bulunmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Esentepe Mahallesi Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 5.189,14 m2

İmar Durumu : Yok, Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 4.410.769,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:26

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Karabekirpaşa Mahallesi, Beslemeyeri Mevkii, 409 Ada, 93 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. Taşınmaz Bursa-Orhaneli Karayoluna cephesi bulunmakta olup alım satım değeri yüksek bir taşınmazdır.

Adresi : Karabekirpaşa Mahallesi Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 4.822,12 m2

İmar Durumu : Yok, Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 16.395.208,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme. 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.