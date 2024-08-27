T.C.

MURATLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/104

KARAR NO : 2024/230

İLAN METNİ

Mahkememizin 12/03/2024 Tarihli 2024/104 Esas 2024/230 Karar sayılı kararı Ahmad ve Fakrhi oğlu, 01/01/1970 İRAN doğumlu , Sanık ABBAS RAHMANIFAR hakkında Hükümlü Tutuklu kaçması suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 292/1, 53/1, 58 maddeleri gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına kararverildiği, tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın Ahmad ve Fakrhi oğlu, 01/01/1970 İRAN doğumlu , Sanık ABBAS RAHMANIFAR ' a tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğincekararın ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden itibaren7 günlük yasal süre içerisinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 madde gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere,

-Süresi içinde itiraz edilmediği takdirde CMK'nin 252/1 maddesine göre hükmün kesinleştirileceğine,

-CMK'nın 252/6 maddesine göre itirazın süresinde yapılmadığının veya kanun yoluna başvuru hakkı olmayan tarafından yapıldığının tespiti halinde CMK'nin 268.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca incelemeye yetkili Tekirdağ Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceğine,

-Yasal süresi içinde itiraz edilmesi durumunda CMK'nin 221/6 maddesi gereğince duruşma açılarak CMK'nın 252/2. maddesine göre genel hükümlere göre yargılama yapılacağına,

-CMK'nın 252/3 maddesi gereği önceki hükümle bağlı olmaksızın karar verileceği ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması durumunda CMK'nın 251/3-son cümlesi uyarınca sanık hakkında uygulanan 1/4 oranındaki indirimin korunacağına,

-Sanık tarafından itiraz edilmesi halinde ise CMK'nın 252/3 maddesi dikkate alınarak sanık hakkında sonuç cezadan yapılan 1/4 oranındaki indirimin kaldırılabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafı sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 23/08/2024