T.C.

MERSİN

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/220 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,

MEVKİİ : Çandır Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 222

PARSEL NO : 32

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MUHİTTİN KELEŞ-50242055924

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi,Çandır Mah. 222 Ada, 32 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/220 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/06/2024