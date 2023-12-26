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        T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        DOSYA NO : 2022/485
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi,
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 109
        PARSEL NO : 89
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ : 594,64 m2
        MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BAHADIR ÖZKAN, DENİZ YILDIZ, FATMA ÖZKAN, HÜSEYİN SARIGÜL, KADRİYE YEŞİL YAPRAK, MELİSA PAK, NAZMİ HIDIROĞLU, OĞUZHAN HIDIROĞLU, ÖZLEM KIZILKAYA, SAHİRE ÖZKAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 109 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.23/11/2023
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957047
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