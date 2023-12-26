T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/485

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi,

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 89

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 594,64 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BAHADIR ÖZKAN, DENİZ YILDIZ, FATMA ÖZKAN, HÜSEYİN SARIGÜL, KADRİYE YEŞİL YAPRAK, MELİSA PAK, NAZMİ HIDIROĞLU, OĞUZHAN HIDIROĞLU, ÖZLEM KIZILKAYA, SAHİRE ÖZKAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 109 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.23/11/2023

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/11/2023