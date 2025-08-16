T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Giriş: 17.08.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2025/1146 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1146 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.370.000,00
|1
|Taşıt
|45HN209 Plakalı , 2024 Model, Wolkswagen Tıguan, Beyaz Otomobil
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:35
13/08/2025
(İİK m.114/4)