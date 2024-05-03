T.C.

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Sayı : 2023/300 DS



Sayın DARVIŞ NIKO (Daqlet ve Fatemagıl oğlu, 01/02/2000 AFGANİSTAN doğumlu)



Hakkınızda Manisa Hazırlık Bürosunun 22/12/2020 tarihli ve 2020/17587 sayılı kararıyla TCK. 191/3 maddesi gereğince verilen 1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamında müdürlüğümüzdeki yükümlülüklerinize uymamakta ısrar etmeniz sebebiyle kaydınızın kapatıldığı ve hakkınızda kamu davası açıldığı, Kamu davanızın açıldığı Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 24/06/2022 tarihli ve 2022/340 sayılı kararıyla denetim sürecinizde yükümlülüklerinize uymamakta ısrar koşulu gerçekleşmemesi gerekçesiyle hakkınızdaki yargılamanın durmasına, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiş, bilinen adreslerinize tebliğ yapılamamıştır.

Kararın infazı için bu yazımızın tebliğinden itibaren, 10 gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazeretiniz olmaksızın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmemeniz halinde 1. Kez Uyarılmış sayılarak müracaatınız için 10 gün daha bekleneceği, yine müracaat etmemeniz halinde ise 2. Kez Uyarılmış sayılarak müracaatınız için yine 10 gün daha bekleneceği bu süre zarfında da müracaat etmemeniz halinde ise yükümlülüklerinizi 3. kez ihlal edip ihlalde ısrar ettiğiniz gerekçesiyle, hakkınızda TCK'nın 191/1 maddesi uyarınca kamu davası açılmak üzere, dosyanızın kapatılarak Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesi'na gönderileceği hususu,

İhtaren tebliğ olunur.