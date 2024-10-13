T.C.MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/237 Esas



Dava konusu Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı Mah. 257 ada 3 parselin kuzeyinde kalan taşınmaz ve Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı mah. 214 ada 1 parsel ile 2 parselin arasında tapulama dışı alanda kalan ve krokide A ve B harfi ile gösterilen taşınmaza ilişkin mülkiyetin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.