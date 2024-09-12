T.C.

MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/206 Esas

Konu : İlan hk

04/09/2024



Davacı, BİRSEL KARAKUŞ ile Davalılar, DENİZ KIZILKAYA, DÖNDÜ KIZILKAYA, FİLİZ GÜLDEMİR, GÜLSEREN KIZILKAYA, İMAM TAŞTAN, MESUT KIZILKAYA, MÜSLÜM KIZILKAYA, NAZMİYE GÜRCÜ, ORHAN PERK, RAHMİ KIZILKAYA, ZÜLAL AKINCI arasında mahkememizde görülmekte olan Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında Dahili Davalı (42427703638) TC kimlik nolu,Deniz Kızılkaya'ya,dahili dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamamış, geçerli adresinin ilgili kollukça tespit edilemediğinden, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren cevap dilekçenizi davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile; tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız; aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını kabul etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR (HMK 122, 126 ve 129. maddeleri),Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.