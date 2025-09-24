T.C. KULA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KULA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/293 Esas

Konu :İLAN



İ L A N

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından; Kula TM-Kula BES DM nakil hattı altında kalan Mahkememizin; 2025/293 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılara ait olan MANİSA İli KULA İlçesi KAVACIK Mahallesi 101 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 23,27 m² mülkiyet, 1.026,33 m² daimi irtifak hakkının;kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşımazın davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi mahkememizden istenmiştir.

Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. Kişilerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmanın iptali için İdari Yargıda yada maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına Vakıfbank Kula Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 03.09.2025