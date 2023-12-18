T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/17751 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17751 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Safra Mahalle/Köy, Maslak Mevkii, - Ada, 310 Parsel,80/8906 arsa paylı, C Blok, 3. Kat, 14 Nolu Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi

Adresi: Tevfikbey Mah, Seçkin Sokak No:10, C Blok 3. Kat Bağımsız Bölüm No:14 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 65 m2

Arsa Payı : 80/8906

İmar Durumu :K.Çekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi, 310 parsel22/06/20005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında plan notlarının yönetmelik şartlarına göre E:1,25 , B-3 Bitişik Nizam 3 kat Kısmen Ticaret (T3), Kısmen Konut, Kısmen de Yeşil alanındakalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 690.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:06

18/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.