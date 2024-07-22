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        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.07.2024 - 00:00
        T.C.
        KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/87 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MUSALLA BAĞLARI Mahalle/Köy, 2555 Ada, 62 Parsel, Zemin kat 7 Nolu Bağımsız bölüm işyeri dükkan depolu nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Musalla Bağları Mahallesi Kazım Ayvaz Sokak No:78 Selçuklu / KONYA
        Yüzölçümü : 91,34 m2
        Arsa Payı : 32/348
        İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planı bulunmaktadır. İmar planında, Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı sahası isabet etmektedir.
        Kıymeti : 2.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:03
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:03
        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13815 Ada, 3 Parsel, Zemin kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Horozluhan Mahallesi Çağla Sokak No: 19 Selçuklu / KONYA
        Yüzölçümü : 40 m2
        Arsa Payı : 70/2452
        İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planında Sanayi sahasında bulunmaktadır.
        Kıymeti : 4.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:13
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:13
        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 13072 Ada, 17 Parsel, avlulu kargır dükkan nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Horozluhan Mahallesi Manişair Sokak No:32 Selçuklu / KONYA
        Yüzölçümü : 204,08 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : İmar Durum Belgesine göre; taşınmaz Küçük Sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir. Parsel İmar uygulaması görmüş imar parselidir.
        Kıymeti : 3.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:23
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:23
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:23
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:23
        04/07/2024
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02063462
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