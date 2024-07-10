Örnek No:55*

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/68 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 28950 Ada, 6 Parsel, C blok 1.giriş 10.kat 19 Nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Şeker Mahallesi, Mevliye Sokak Avrupa Konutları No: 8C/19 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 107,46 m2

Arsa Payı : 143/26798

İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 3190 Ada, 46 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aşkan Mahallesi, Bahçıvan Sokak No: 3 Ve Hüsna Sokak No:1 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 962 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.

Kıymeti : 15.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:36

03/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.