T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/68 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 28950 Ada, 6 Parsel, C blok 1.giriş 10.kat 19 Nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Şeker Mahallesi, Mevliye Sokak Avrupa Konutları No: 8C/19 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 107,46 m2
Arsa Payı : 143/26798
İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:26
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 3190 Ada, 46 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Bahçıvan Sokak No: 3 Ve Hüsna Sokak No:1 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 962 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 15.300.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:36
03/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.