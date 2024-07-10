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        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 11.07.2024 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C.
        KONYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/68 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 28950 Ada, 6 Parsel, C blok 1.giriş 10.kat 19 Nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Şeker Mahallesi, Mevliye Sokak Avrupa Konutları No: 8C/19 Meram / KONYA
        Yüzölçümü : 107,46 m2
        Arsa Payı : 143/26798
        İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir.
        Kıymeti : 4.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:26
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:26
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:26
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:26

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 3190 Ada, 46 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Aşkan Mahallesi, Bahçıvan Sokak No: 3 Ve Hüsna Sokak No:1 Meram / KONYA
        Yüzölçümü : 962 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
        Kıymeti : 15.300.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:36
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:36
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:36
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:36

        03/07/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02057855
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