İLAN T.C. KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/87 Esas

DAVACI : ALİ RIZA ATILGAN,FLAT 4, 1 VICTORIA AVENUE N3 1BD N3 1BD LONDON /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

TEBLİĞ KONUSU : Vekillikten Çekilme ve Duruşma Günü

DURUŞMA GÜNÜ : 02/07/2024 günü saat 10:15

DURUŞMA YERİ : Konya Adalet Sarayı B Blok No: 326 Duruşma Salonu

Vekiliniz olan Av. Tülin Nalbant tarafından davalı Yüksel Soran aleyhine mahkememize açılanTespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yukarıda yazılı adresinize Londra Başkonsolosluğu aracılığıyla vekillikten çekilmeye ilişkin dilekçe ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vekillikten çekilme dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Av. Tülin Nalbant vekilliğinizden çekilmiş olup yukarıda yazılı olan gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, vekille temsil edilmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.