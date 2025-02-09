T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Barbaros Mahalle, 759 Ada, 2 Parsel, taşınmaz tarla

Yüzölçümü : 6.520,70 m2 Kıymeti : 29.343.150,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli uygulama İmar planı kapsamında Bir kısmı İmar yolu, bir kısmı park ve kalan kısmı ise Konut alanında kalmakta

Kaydındaki Şerhler: Kadastro tespit ve cins değişikliği ile ilgili tapu harca ve vergi ödemesi yapılmadan yeni tapu işlemi yapılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 14:00

06/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.