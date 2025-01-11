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        T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.01.2025 - 00:00
        T.C.
        KIRIKKALE
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/1020 Esas

        Davalı: Ömer OKTEM

        Mahkememizin 2023/1020 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Bahşılı ilçesi, Halim Şenses mahallesi, 2290 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 20.02.2025 günü saat 09.10'da yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, bilirkişi raporu ile adınıza 4.753,29 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki haftalık süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02154413
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