T.C. KEŞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Keşan İlçesi, Erikli Köyü, Orkinos Sokak üzerinde konumlu 1295 Parsel sayılı 138,00 m2 alanlı Tarla vasıflı taşınmaz üzerinde, 3/A yapı grubunda betonarme yapı tarzında, mimari projesine göre zemin + 1 normal katlı inşaa edilmiş bina. Bina toplamda brüt 138 m2, 150 m2 de net kullanım alanlıdır.
Yüzölçümü : 138 m2
Kıymeti : 5.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:27
07/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.