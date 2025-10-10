Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        T.C. KEŞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 11.10.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C. KEŞAN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2022/14 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Edirne İli, Keşan İlçesi, Erikli Köyü, Orkinos Sokak üzerinde konumlu 1295 Parsel sayılı 138,00 m2 alanlı Tarla vasıflı taşınmaz üzerinde, 3/A yapı grubunda betonarme yapı tarzında, mimari projesine göre zemin + 1 normal katlı inşaa edilmiş bina. Bina toplamda brüt 138 m2, 150 m2 de net kullanım alanlıdır.
        Yüzölçümü : 138 m2
        Kıymeti : 5.400.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:27
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:27
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:27
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:27

        07/10/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02310448
        Yazı Boyutu