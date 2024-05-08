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        T.C.KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2024 - 00:00
        T.C.
        KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ
        2023/67 ESAS
        ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ


        ALACAKLI : BİRCAN KÜÇÜK YILMAZ, 419*****170TC Nolu,
        VEKİLİ : Av. Metin Cantürk
        Av. Murat Sizcan
        BORÇLU : HÜLYA GÖKTAŞ, 238*****746TC Nolu,
        4 Temmuz Mah. Hacı Ali Demir Sok. Danışman Kapı No:1 Devlet Yolu Üstü Karamürsel/ Kocaeli
        BORÇ MİKTARI : 253.409,92 TL (Faiz ve masraflar hariç)


        Borçlunun adreslerine gönderilen tebligatların tamamının bila tebliğ olarak dosyamıza iade edildiği, tüm araştırmaların ilgili birimlerden yapıldığı, borçlu HÜLYA GÖKTAŞ'ın adresinin tespiti için kolluk kuvvetlerine yazıldığı ancak olumsuz cevap verildiği anlaşılmakla, işbu Örnek 7 Ödeme Emrinin 7201 Sayılı Kanunun 28.Madde ve mahsus yönetmeliğin 48. Maddesi gereği ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu icra emrinin tebliği (ilanı) tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde tüm borcu ve masraflarını ödemeniz, bu süre içinde ödeme yapmadığınız veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

        İcra Dairesi Hesap Bilgileri
        Banbka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
        Iban No : TR110001500158007290497628
        Vergi Dairesi Adı / No: Karamürsel Vergi Dairesi - 4690057509

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02029323
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