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        T.C. KARAİSALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

        İlandır
        Giriş: 03.02.2025 - 00:00

        T.C.
        KARAİSALI
        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

        Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Bürosu


        Soruşturma No: 2023/1013

        06/01/2025


        İLAN


        Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Fevzi ve Ayşe oğlu, 31/03/1984 doğumlu Erhan Karabulut hakkında 28/12/2023 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde Adana Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazı kabil olmak üzere verilen dava açılmasının ertelenmesi kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Erhan Karabulut'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından,
        1)7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Kararı kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
        2)KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        3)KDAE kararının 5271 CMK'nın 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165719
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