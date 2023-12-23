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        T.C. Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

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        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
        Esas no: 2022/263

        Ankara İli Kalecik İlçesi Halitcevriaslangil Mahallesi 325 Ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkında davacı EMRULLAH YALÇIN tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957048
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