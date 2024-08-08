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        T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.08.2024 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/136 Esas
        DAVALI:YAŞAR ŞENİK (T.C.23360158334)


        13/05/2024 tarihli bilirkişi kök raporunda özetle; Dava konusu İzmir İli, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi, 11228 Ada, 1 no'lu parsel taşınmazın zemin birim metrekare değeri dava tarihi (27.03.2023) itibari ile 12.930,00 TL hesaplanmış olup 5341/103800 payı muris MEHMET ŞENİK adına kayıtlı olup hissesi karşılığı bedel 690.591,30 TL hesaplanmış olup, bilirkişi raporu ekte gönderilmiş olup HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde rapora karşı beyan ve itiraz edebileceğiniz, itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı Yaşar Şenik'e ihtar ve tebliğ olunur. 12/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02074304
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