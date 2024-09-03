T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/447 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/447 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, EMEK Mahalle/Köy, 37075 Ada, 14 Parsel, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Ma ...

Adresi : Emek Mahallesi, 7258 Sokak, No:26, K:Z D:1, K:1 D:2, K:2 D:3 Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 130 m2 (Daire alanı 90m2 dir)

İmar Durumu :*İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 37075 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 3 kat yapılaşma koşullu konut adasına isabet etmektedir.

*İlgi yazınızda taşınmaza ait yapılan arşiv incelemesinde ruhsata esas bilgi ve belgelere rastlanılmamıştır

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:35

09/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.