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T.C.

İZMİR

17. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Esas No :2024/149

Dahili davalı :Talha ÖZ(25988066374)



Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 4527 Ada, 1 parselde yer alan C blok, 2. Kat, 5 nolu mesken nitelikli taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalardan Talha Öz'e tebliğ işlemlerinin yerine getirilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen dahili davalıya 12/02/2025 günü saat: 10:40'da İzmir 17. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28/31 maddeleri uyarınca ilan olunur.