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        T.C. İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        T.C. İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ37. HUKUK DAİRESİ

        Esas No : 2023/1110
        Karar No : 2023/2177

        İLAN
        Davacı , Orman Genel Müdürlüğü'ne İzafeten Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ile Davalılar , Maliye Hazinesi, Lale HASTÜRK vd. arasında dairemizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;
        Davalı Lale Hastürk tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
        HÜKÜM :
        1-Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/628 Esas ve 2017/869 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı Orman İdaresi vekilin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,
        2-28/04/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 Sayılı Kanunun 33.maddesi gözetilerek istinaf eden davacı Orman İdaresi harçtan muaf olmakla harç alınmasına yer olmadığına,
        3-Davacı Orman İdaresi vekili tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333. maddesi gereğince davacı Orman İdaresine iadesine,
        Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 14/09/2023 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Orman İdaresi vekili Av. Gülnur GÜLSÜN'ün 09/10/2023 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Davalı Lale HASTÜRK'e İLANEN tebliğ olunur. 23/10/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954081
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