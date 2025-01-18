T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 19.01.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
İSTANBUL
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/8930 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8930 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.450.000,00
|1
|Taşıt
|34CTP679 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , 10Q4DX0018687 Motor No'lu , VF3MCYHZXLS092120 Şasi Nolu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:48
16/01/2025
(İİK m.114/4)