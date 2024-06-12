T.C.

İSTANBUL

5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/564 Esas

İ L A N



Davacı BİLAL YÖRÜKOĞLU tarafından davalı NOUR ELHUDA DAKHAL ALLAH aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı NOUR ELHUDA DAKHAL ALLAH' a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı 10/05/2024 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davalı ile 2023 yılından bu yana evli olduklarını, kısa bir süre sonra okulunu gerekçe göstererek ailesinin yanına Suriye'ye gittiğini, aradan 1 seneden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen geri dönmediğini, geri dönmeyi reddettiğini, boşanmayı da kabul etmediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, müşterek yaşam alanlarının ayrıldığını, uzun süredir ayrı olduklarını, tarafların arasındaki gönül bağlarının da koptuğunu, bu nedenlerle; tarafların boşanmalarına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talepli dava açıldığı, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının NOUR ELHUDA DAKHAL ALLAH' a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 14/05/2024