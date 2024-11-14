T.C.

İSTANBUL

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/264 Esas

06/11/2024



İ L A N



Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı, KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacıhüsrev Mahallesi'nde bulunan 1622 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın malikleri Penbe, İbrahim, Ahmet Suphi ve Şefika'nın gaip olması nedeniyle İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15.09.2011 tarih, 2010/986 E. 2011/666 K. sayılı ilamı ile TMK 427. maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ile Medeni Kanunun 588. maddesi uyarınca "İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacıhüsrev Mahallesi'nde bulunan 1622 ada, 26 parsel sayılı" taşınmazın malikleri Penbe, İbrahim, Ahmet Suphi ve Şefika'nın gaipliğine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edildiğinden, M.K.'nun 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2023/264 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR.

Aşağıda bilgileri yazılı kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2024



GAİPLER :

(1) Penbe

(2) İbrahim

(3) Ahmet Suphi

(4) Şefika