T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/597
KARAR NO : 2023/628
DAVALI: AHMET BEYAZ (TC.10256502944)
Davacı Müflis Tasfiye Halinde Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından davalılar Abdurrahman KÖSE ile Ahmet BEYAZ aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen 18/07/2023 tarihli gerekçeli karara karşı davacı vekili 12/12/2023 tarihinde istinaf başvuru dilekçesi sunmuş olup, istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere tarafınıza ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/09/2024