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        T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
        İLAN

        ESAS NO : 2016/597
        KARAR NO : 2023/628


        DAVALI: AHMET BEYAZ (TC.10256502944)


        Davacı Müflis Tasfiye Halinde Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından davalılar Abdurrahman KÖSE ile Ahmet BEYAZ aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen 18/07/2023 tarihli gerekçeli karara karşı davacı vekili 12/12/2023 tarihinde istinaf başvuru dilekçesi sunmuş olup, istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere tarafınıza ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094033
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