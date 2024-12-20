Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/105 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/105 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçesi, Merkez Mah. 8666 Ada 18 Parsel, 1360/42200 Arsa Pay/Payda, 430,00 m² Ana Taş. Yüzölçümü, Ana Taş. Nit.7 Katlı A Blok Betonarme Apartman, B Blok 1.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yeşilce Mah. İnceyol Sok. No:12, B Blok, D:3 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mah. 8871 Ada 22 Parsel, 123/1488 Arsa Pay/Payda, 148,80 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası,1.Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Gürsel Mah. Rabak Sok. No:69, K:1 D:8 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 14:50

17/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.