Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/496 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/496 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Levent Mah, 913 Ada, 460 Parsel, 166,50 m² Yüz Ölçümü, Bağ. Bölüm Nit. Bahçeli Kargir Ev Olan Taş. Borçlaya Ait 1/2 Hissesi. Adresi : Levent Mah. Beyaz Karanfil Sok. Dış K.No:30 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 20.000.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:40

04/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.