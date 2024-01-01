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        T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 01.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
        İLANEN TEBLİĞ


        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;

        1. İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 08/02/2023 ile 01/09/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/12/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;
        2. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 22/09/2023 ile 04/12/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 05/12/2023 ile 04/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
        3. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 27/09/2023 ile 25/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 04/12/2023 ile 03/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
        4. A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 03/08/2023 ile 28/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 11/12/2023 ile 10/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;
        5. Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 21/02/2023 ile 01/12/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 13/12/2023 ile 13/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;
        6. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 16/10/2023 ile 01/12/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 11/12/2023 ile 10/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
        7. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 09/06/2023 ile 22/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 10/12/2023 ile 09/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
        8. A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 03/01/2023 ile 11/12/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 25/12/2023 ile 24/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;
        9. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 23/10/2023 ile 08/12/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 18/12/2023 ile 17/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
        10. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/07/2023 ile 21/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 15/12/2023 ile 14/01/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;


        Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961574
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