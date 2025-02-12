T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 13.02.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
İSTANBUL ANADOLU
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/22093 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22093 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.500.000,00
|1
|Taşıt
|34YSA82 Plakalı, 2023 Model, BMW Marka, G5L Tipli, WBA31BH05PCM97658 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Mavi, Aracın kaporta aksamında ağır hasar olduğu, sağ yan kısımlarının komple hasarlı olduğu, tüm hava yastıklarının açılmış olduğu, ön kısımlarının komple hasarlı olduğu, ön camının kırık olduğu, sağ arka stop lambasının kırık olduğu, arka tamponun hasarlı olduğu, kaputunun komple hasarlı olduğu, ön tamponunun olmadığı, arka tamponunun hasarlı olduğu, sağ ön ve arka camlarının kırık olduğu, sağ ve sol üst tavan çıtasının olmadığı, depo kapağının kırık olduğu, Aracın motor kaputunun kazalı olması sebebiyle açılamadığı, bu nedenle motor ve mekanik aksamında eksiklik olup olmadığının tespit edilemediği, (Aracın hasarsız kısımlarının bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:59
11/02/2025
(İİK m.114/4)