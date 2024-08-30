T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72678917-2023/86-Ceza Dava Dosyası

28.08.2024

İ L Â N



T.C.

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN



Dosya No : 2023/86 Esas

MÜŞTEKİ : TÜRKİY HALK BANKASI A.Ş.

SANIK : HALİL YILMAZ(T.C. Kimlik No:358*****830)



Mahkememizin 2023/86 esas 2024/7 Karar sayılı 18/01/2024 tarihli ilam ile hakkında "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan" suçundan sanığın yetkilisi olduğuASC Toptan Gıda Bilişim Teknoloji San. Tic. Ltd. Şirketi'nin T. Vakıflar Bankası T.A.O'ya ait hesabından keşide edilen0010973 no'lu 10/01/2023 keşide tarihli 280.000,00 TL bedelli çekin üzerinde yazılı keşide tarihine göre süresinde bankaya ibrazında "karşılıksızdır" işlemi yapıldığı, müştekinin lehdar ve ciro silsilesine göre çekin yetkili hamili olduğu, çekin unsurlarının tam olduğu ve kambiyo vasfında bulunduğu, şikayetin yasal süresi içerisinde yapıldığı, bu nedenlerle sanığın müdürü ve tek ortağı olduğu şirket hesabından keşide edilen çekin bankada karşılığını bulundurmayarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği ve atılı suçu işlediği, sanığın sabit olan eylemlerinden dolayı takdiren 80 tam gün karşılığı 8.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden az olamayacağından, sonuç olarak 276.400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının birer aylık aralıklarla yirmi eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının doğrudan hapis cezasına çevrileceğinin ihtarı yönünde karar verilen Ahmet ve Saide oğlu, 05/02/1965 Çarşamba doğumlu, Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Yukarı Ağcagüney Mah/köy nüfusunda kayıtlı HALİL YILMAZ (T.C. Kimlik No:358*****830)'a gerekçeli kararın tebliğ edilememesi sebebiyle,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Sanık Halil Yılmaz tarafının karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli karar hüküm özetinin tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.28/08/2024