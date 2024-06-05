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        T.C.İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 06.06.2024 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.İSTANBUL ANADOLU
        16. İCRA DAİRESİ
        2024/146 TLMT.


        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        İLAN METNİ

        Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından borçlu bulunan NİL ÖZVER, 22.......96TC Nolu, dosyada tanzim edilen 34ED2919 plakalı aracın satış ilanı tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden, İlanen tebliğ olunur.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        120.625,00 1 Taşıt 34ED2919 Plakalı , 2006 Model , TATA Marka , MARİNA COMFORT Tipli , MAT6061596PL04899 Şasi No'lu , Y ...

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:12
        ------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:12
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:12
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        Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:12

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02043482
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