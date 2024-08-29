T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ
Giriş: 30.08.2024 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
14. İCRA DAİRESİ
2024/7464 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7464 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.402.000,00
|1
|Taşıt
|34DCG914 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , HUSUSİ Tipli , DPC360761 Motor No'lu , siyah renk WVWZZZ3CZLE122401 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi OTOMATİK , Kasa Tipi Sedan ,Önden çekiş Sol kapıda boya dökülmesi mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:57
26/08/2024
(İİK m.114/4)