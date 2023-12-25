T.C.İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/265-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Ahmet ve Fatma oğlu, 22/10/1970 İSTANBUL doğumlu, BALIKESİR, KARESİ, Aziziye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah. Cevahir Sk. No:23 İç Kapı No:3. Eyüp/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:24304357738 Hasan KARANLIhakkında mahkememizin 03/10/2023 tarih 2018/265 Esas, 2023/864 karar sayılı ilamı ile;

Sanığın 2013 yılında sahte fatura düzenleme eylemine uyan 213 sayılı V.U.Kanunun 359/b maddesi uyarınca yine TCK 43 maddesi uyarınca cezası takdiren 1/4 oranında arttırılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK.nun 62. madesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı ve 15/04/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi ile yapılan değişik gözetilerek, sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına

Sanığın Çorum Kapatılan 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/349 Esas - 2009/717 Karar sayılı ilamı ile mükerrir olduğu anlaşıldığından sanığa verilen cezanın TCK'nın 58.maddesi gereğince (2. Kez)mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve sanık hakkında cezanın infazından sonra DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA,karar verildiği,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 25/12/2023