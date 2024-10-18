T.C.İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/126 Esas

14/10/2024

İLAN



DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ : Av. EBRU KARAKOCA

DAVALI : İSTANBUL KAYYIMLIK BÜROSU

DAVA : Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle)



İstanbul ili, Şişli ilçesi, Duatepe Mahallesi, 1258 ada, 12 parsel sayısında kayıtlı bulunan 78,63 m² yüzölçümlü, taşınmaz malın 4/16 hissesinin MİKAİL kızı SERİYA ile 3/16'şar hisse maliklerinin KASPAR çocukları ŞAKE, LİONÇEREZ, NERSES ve VAHAN'ın gaip olmaları nedeniyle 3561 sayılı kanun gereğince İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin (Şişli 1. SHM) 01/11/2006 tarih ve 2005/40 esas 2006/1988 Karar sayııl kararı ile kayyım tayini yapıldığını, taşınmazın 10 yıl kayyımla idare süresi dolduğundan TMK.nın 588. Maddesi gereğince taşınmazın malikleri görünen MİKAİL kızı SERİYA ve KASPAR çocukları ŞAKE, LİONÇEREZ, NERSES ve VAHAN'ın gaipliklerine karar verilmesi gerektiğini, tapuda Şişli ilçesi Duatepe mahallesi mevkii, 1258 ada, 12 parsel sayısında kayıtlı bulunan 78,63 m² yüzölçümlü taşınmazın Hazine adına tescilinin gerektiği talep edildiğinden, T.M.K.nun 33 Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2023/126 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 14/10/2024



GAİPLER: İstanbul ili, Şişli ilçesi, Duatepe Mahallesinde bulunan 1258 ada, 12 parsel sayılı, 78,63 m² yüzölçümlü taşınmazın 4/16 hisse maliki MİKAİL kızı SERİYA, 3/16'şar hisse malikleri KASPAR çocukları ŞAKE, LİONÇEREZ, NERSES ve VAHAN.