T.C.

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/524 Esas

DAVALI : ADEN PARK RESTORAN ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKN:0071002397) - Mithatpaşa Mah. Selanik Bulvarı No:52A Eyüpsultan/İSTANBUL



Davacı Perador Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi ile davalı Aden Park Restoran Organizasyon Ticaret Limited Şirketi arasında Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen davalı adresine ve ayrıca ticaret sicilde kayıtlı adresine dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye tebliğe çıkarılmışsa da, adresteki binanın yıkıldığına ilişkin şerh ile iade edildiği, davalının adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından, dosyada dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme duruşma gününün davalıya Tebligat Kanunu md.28 hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve ekleri, hedef süreyi gösteren tevzi formu, tensip zaptı ekli olup, işbu tebligatın tebliğinden itibaren HMK m.122 gereği iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK m.139 gereği belirlenen ön inceleme gün ve saatinde duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davalı tarafa ihtar olunur.

Mahkememizce duruşmanın bırakıldığı 28/04/2025 günü saat 11.10'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK m.213/2 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma gününün son ilan tarihinden 7 gün sonra tarafınıza tebliğ olunmuş sayılacağı hususları, ilanen tebliğ olunur.28/01/2025