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        T.C. İSKENDERUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.11.2024 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/31 Esas
        Konu : Mehmet TEKİN hk.
        08/01/2024

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaipliği istenilen RECAİ ve FATMA oğlu,01/05/1965 doğumlu,26101831282 T.C. Kimlik nolu Mehmet TEKİN'in 1994 yılında29 yaşlarında iken ortadan kaybolduğu, polislerin vefat ettiğini bildirdiği anca kuzun süre aranmasına rağmen dirisi veya cesedine ulaşılamadığı, kaybolmasının üzerinden 29 yıldan fazla zaman geçtiği belirtilerek gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince kendisini gören ve yaşadığına dair bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi verilmesi hususu ilanen duyurulur.


        GAİPLİĞİ İSTENİLEN :

        MEHMET TEKİN - 26101831282Saray Mah. Alaaddinoğlu Sk. No:6 İç Kapı No:2Alanya/ ANTALYA
        HATAY ili, İSKENDERUN ilçesi, NUMUNE mah/köy, 9 Cilt, 243 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, RECAİ ve FATMA oğlu/kızı, 01/05/1965 dogumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02118481
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