T.C.

İSKENDERUN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/126 Esas

19/07/2024



İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen; İbrahim hissesi :Salih oğlu, Melek:Salih kızı, Fatma:Salih kızı ve Kadriye:Salih kızı'nın MK.'nın 32.maddesinin 2.fıkrası gereğince hayat ve mevatından malümatı olanların ve varsa mirasçıları olduğunu iddia edenlerin Mahkememizin 20224/126 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.