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        T.C. İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        T.C. İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/17 Esas 13/12/2023


        İLAN METNİ
        Davacılar , Adil İpiçürük, Ahmet İpiçürük, Halil İpiçürük, Hasan Hüseyin İpiçürük, Mehmet İpiçürük tarafından davalılar Fatma Hastürk, Hava Burçak, Hayreddin Eser, İbrahim Eser, Mevlüt Emre, Mustafa Eser, Ahmet Eser, Ayşe Eser, Ender Eser, Enis Eser, Ercan Emre, Fatma Sevil Sümer, Havva Emre, İhsan Emre, Nuray Canbulatel, Sadettin Emre, Seher Karakoyunlu, Semiha Serpil Tibet, Serkant Emre, Serpil Erbay, Servet Eser, Yasin Emre arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mh. Şahlıoğlu Kayası mevkii 2842 ada 48 parsel (222 ada 48 parsel) sayılı hakkında, davacılar tarafından hak iddia edilerek mahkememize tapu iptal ve tescil davası açıldığından, Bu taşınmazla ilgili hak iddia edenlerin 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gerektiği Türk Medeni Kanunun 713/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954719
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