Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, ÇERKEZMÜSELLİM Mahalle, köyiçiMevkii, 391 Ada, 18 Parsel, Bahçeli ev vasıflı taşınmaz.

Adresi : Çerkezmüsellim Mahallesi Şehit Hasan Hüseyin Akdemir Caddesi No:1/A Hayrabolu / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 2.101,76 m2

İmar Durumu : 03.01.2019 tarih ve 01 sayılı Hayrabolu B.M.K., 13.02.2019 tarih ve 266 sayılı Tekirdağ Büyükşehir B.M.K. onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı içerisinde kalmakta olup Ayrık Nizam 2 kat, TAKS=0,30 KAKS=0,60 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 5.875.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:33

26/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.