T.C.HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/247 Esas
HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 108 ada 14 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 17/09/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
|ESAS NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH.
|ADA/PARSEL
|KAM. ALAN
|2024/247
|Samsun
|Havza
|Ereli
|108/14
|2,83 m²
MALİK: İSMET GÜL, AYŞE DURU, NACİYE KAYAN, FATMA AYDIN