T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/457 Esas



DAVALI : HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ



İLAN METNİ



Davacılar , HALİDE ERDOĞAN, HATİCE SAADET ÇELİK, SABİHA BÖLÜKBAŞI ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Savaşan Mahallesi 102 ada 58 parsel sayılı taşınmazı ile çevrili 11.461,94 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/457 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.