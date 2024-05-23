T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/287 Esas



DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA



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Davacı İSLİM NURAL ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi, Kuzeyi imarda park, Güneyi yol, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili yaklaşık 1.578,35 m² tapulama harici taşınmaz, üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/287 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.