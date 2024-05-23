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        T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/257 Esas


        DAVALI : HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ


        İLAN METNİ


        Davacı , AYSEL AÇAR ile Davalı , HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mahallesi 117 ada 76 Parsel sayılı taşınmazın Kuzeyi tapulama harici, Güneyi Tapulama harici yer, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili yaklaşık 20.000,00 m² tapulama harici taşınmaz,
        Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mahallesi 109 ada 10 Parsel sayılı taşınmazın Kuzeyi tapulama harici, Güneyi Tapulama harici yer, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili yaklaşık 15.758,20 m² tapulama harici taşınmaz,
        Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mahallesi 109 ada 11 Parsel sayılı taşınmazın Kuzeyi tapulama harici, Güneyi Tapulama harici yer, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili yaklaşık 12.367,95 m² tapulama harici taşınmazın üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/257 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037895
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