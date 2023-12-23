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        T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        GÜMÜŞHANE
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İ L A N M E T N İ
        Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
        1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı kurum tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
        2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
        3-Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği,
        4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
        5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
        6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
        7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
        Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.14/12/2023
        KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

        DOSYA NO DURUŞMA TARİH/SAAT İL -İLÇE MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ ADA/ PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM MALİK/LERİ
        2023/708 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Yeniköy Köyü Yukarı Bahçeler 172 / 1 Bahçe 30,98 m2 Ömer PEZİK- Mehmet oğlu
        2023/710 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Aşağı Alıçlı Köyü Düz Tarla 123 / 11 Yol 140,02 m2 Adem AKDEMİR-Tursun oğlu
        Bayram AKDEMİR-İsmail oğlu
        Bina BAKIRTAŞ-Tursun oğlu
        Canan AKDEMİR-İsmail oğlu
        Engin AKDEMİR-Şerif oğlu
        Erdal AKDEMİR-Şerif oğlu
        Erhan AKDEMİR-Şerif oğlu
        Esma MURATHAN-Şerif kızı
        Gülsen AKDEMİR-Mevlüt oğlu
        Hatice AKDEMİR-Mehmet oğlu
        Hava AKDEMİR-Yasin oğlu
        Hava AKDEMİR-Yasin oğlu
        Musa AKDEMİR-İsmail oğlu
        Seher PEZÜK-Osman oğlu
        Osman AKDEMİR-Şerif oğlu
        Karayolları Genel Müdürlüğü
        2023/712 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Yeniköy Köyü Aşağı Bahçeler 112 / 44 Yol 482,84 m2 Ayfer AKHAN-Mustafa oğlu
        Ebrar ARSLAN-Mustafa oğlu
        Elif CAN-Ferhat oğlu
        Mustafa ARSLAN-Hasan oğlu
        Orhan ARSLAN-Mustafa oğlu
        Karayolları Genel Müdürlüğü
        2023/714 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Aşağı Alıçlı
        Köyü        		 Koyungölü 145 / 56 Yol 398,63 m2 Ağa Murathan-Ali oğlu
        Ali Rıza ERDOĞDU-Mehmet oğlu
        Ayşe TANRIKULU-Mahmut oğlu
        Beyzanur Ezgi ÇAMLIBEL-Gürbüz oğlu
        Emine YAVUZ-Hacı Burhan oğlu
        Gülhanım MURATHAN-Osman oğlu
        Gülşen ERDOĞDU-Ali Rıza oğlu
        Hacı Burhan Şahin-Nuri oğlu
        Hatice ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu
        Hüsnü MURATHAN-Ağa çocuğu
        İbrahim ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu
        Köksal TANRIKULU-Kazim oğlu
        Lokman ERDOĞDU-Mehmet oğlu
        Nejla ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu
        Nurşen ERDOĞDU-Ali Rıza oğlu
        Osman ERDOĞDU-Mehmet oğlu
        Veli ERDOĞDU-Mehmet Oğlu
        Karayolları Genel Müdürlüğü
        2023/716 Esas
        -----
        2023/716 Esas        		 06/02/2024
        09:55
        -----
        06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi
        -----
        Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Aşağı Alıçlı Köyü
        -----
        Yeniköy Köyü        		 Cevizlik
        -----
        Yukarı Bahçeler        		 125 / 48
        -----
        171/29        		 Yol
        -----
        Yol        		 264,49 m2
        -----
        182,99 m2        		 Eren PEZÜK- Halis oğlu
        Soner PEZÜK-Halis oğlu
        Karayolları Genel Müdürlüğü
        2023/718 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Kırıklı Köyü Karagöz 135 / 11 Yol 553,06 m2 Ercan AŞKIN- Nedim oğlu
        Karayolları Genel Müdürlüğü
        2023/720 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Kırıklı Köyü Yarbaşı 101 / 111 Yol 402,71 m2 Beşbinaz ERKİN- Niyazı kızı
        2023/722 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Aşağı Alıçlı Köyü Çayırlar 144 / 58 Yol 35,42 m2 Ayşe ŞAHİN- Mehmet oğlu
        İsmail ŞAHİ- Mehmet oğlu
        Safiye ŞİMŞEK-Ahmet oğlu
        Zeynep Süme- Ahmet oğlu
        Karayolları Genel Müdürlüğü
        2023/724 Esas 06/02/2024
        09:55        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Aşağı Alıçlı Köyü Çayırlar 144 / 46 Tarla 1.002,14 m2 Kazım İLGAZ-Ahmet oğlu
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956954
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