T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GÜMÜŞHANE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N M E T N İ
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı kurum tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği,
4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.14/12/2023
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|DOSYA NO
|DURUŞMA TARİH/SAAT
|İL -İLÇE
|MAHALLE / KÖYÜ
|MEVKİİ
|ADA/ PARSEL
|NİTELİK
|YÜZÖLÇÜM
|MALİK/LERİ
|2023/708 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Yeniköy Köyü
|Yukarı Bahçeler
|172 / 1
|Bahçe
|30,98 m2
|Ömer PEZİK- Mehmet oğlu
|2023/710 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|Düz Tarla
|123 / 11
|Yol
|140,02 m2
|Adem AKDEMİR-Tursun oğlu
Bayram AKDEMİR-İsmail oğlu
Bina BAKIRTAŞ-Tursun oğlu
Canan AKDEMİR-İsmail oğlu
Engin AKDEMİR-Şerif oğlu
Erdal AKDEMİR-Şerif oğlu
Erhan AKDEMİR-Şerif oğlu
Esma MURATHAN-Şerif kızı
Gülsen AKDEMİR-Mevlüt oğlu
Hatice AKDEMİR-Mehmet oğlu
Hava AKDEMİR-Yasin oğlu
Hava AKDEMİR-Yasin oğlu
Musa AKDEMİR-İsmail oğlu
Seher PEZÜK-Osman oğlu
Osman AKDEMİR-Şerif oğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü
|2023/712 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Yeniköy Köyü
|Aşağı Bahçeler
|112 / 44
|Yol
|482,84 m2
|Ayfer AKHAN-Mustafa oğlu
Ebrar ARSLAN-Mustafa oğlu
Elif CAN-Ferhat oğlu
Mustafa ARSLAN-Hasan oğlu
Orhan ARSLAN-Mustafa oğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü
|2023/714 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı
Köyü
|Koyungölü
|145 / 56
|Yol
|398,63 m2
|Ağa Murathan-Ali oğlu
Ali Rıza ERDOĞDU-Mehmet oğlu
Ayşe TANRIKULU-Mahmut oğlu
Beyzanur Ezgi ÇAMLIBEL-Gürbüz oğlu
Emine YAVUZ-Hacı Burhan oğlu
Gülhanım MURATHAN-Osman oğlu
Gülşen ERDOĞDU-Ali Rıza oğlu
Hacı Burhan Şahin-Nuri oğlu
Hatice ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu
Hüsnü MURATHAN-Ağa çocuğu
İbrahim ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu
Köksal TANRIKULU-Kazim oğlu
Lokman ERDOĞDU-Mehmet oğlu
Nejla ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu
Nurşen ERDOĞDU-Ali Rıza oğlu
Osman ERDOĞDU-Mehmet oğlu
Veli ERDOĞDU-Mehmet Oğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü
|2023/716 Esas
-----
2023/716 Esas
|06/02/2024
09:55
-----
06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
-----
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
-----
Yeniköy Köyü
|Cevizlik
-----
Yukarı Bahçeler
|125 / 48
-----
171/29
|Yol
-----
Yol
|264,49 m2
-----
182,99 m2
|Eren PEZÜK- Halis oğlu
Soner PEZÜK-Halis oğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü
|2023/718 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Kırıklı Köyü
|Karagöz
|135 / 11
|Yol
|553,06 m2
|Ercan AŞKIN- Nedim oğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü
|2023/720 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Kırıklı Köyü
|Yarbaşı
|101 / 111
|Yol
|402,71 m2
|Beşbinaz ERKİN- Niyazı kızı
|2023/722 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|Çayırlar
|144 / 58
|Yol
|35,42 m2
|Ayşe ŞAHİN- Mehmet oğlu
İsmail ŞAHİ- Mehmet oğlu
Safiye ŞİMŞEK-Ahmet oğlu
Zeynep Süme- Ahmet oğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü
|2023/724 Esas
|06/02/2024
09:55
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|Çayırlar
|144 / 46
|Tarla
|1.002,14 m2
|Kazım İLGAZ-Ahmet oğlu