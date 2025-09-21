T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 105 Ada, 2 Parsel, İki Blokluİki İşyeri ve Atmış Daireli Kargir Apartm Vasfında, Hali Hazırda Boş Arsa Durumunda Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 975 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS=1.20 olmak üzere Konut Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 19.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:14

16/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.