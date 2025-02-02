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        T.C. GÖKÇEADA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.02.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        GÖKÇEADA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/42 Esas
        DAVACI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ AV. FATİH ORUÇ
        DAVALILAR : TURGAY ŞEN, TÜRKAN ŞEN VE TUNCAY ŞEN


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
        Dava Dilekçesi; Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 136 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın davalı adına kayıtlı kısım (719,76m2) lık kısmının kamulaştırılmasına karar verildiğini, bedelin tespitini ve bütün takyidatlarından ari olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescilini ve TMK 999.maddesi uyarınca yol olarak terkinini talep ve dava etmiştir.
        Davalılar Turgay Şen, Türkan Şen ve Tuncay Şen'in mernis adresinin bulunmadığı, Almanya'ya taşındığı ve adaya gelmediği, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü: 22/05/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165963
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